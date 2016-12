Pd: ecco i cinque in campo per le primarie anti-Pizzarotti

Sono in cinque, al momento i candidati in campo per le primarie con le quali, il 19 febbraio, il centrosinistra sceglierà il candidato che cercherà di riconquistare dopo quasi vent'anni Parma e dovrà sfidare, con ogni probabilità, il sindaco uscente Federico Pizzarotti ma anche l'unico ad aver annunciato ufficialmente la sua candidatura, il giornalista Luigi Alfieri.

Ieri è scaduto il termine per manifestare la volontà di partecipare: si sono presentati Dario Costi, Nicola Dall’Olio, Paolo Scarpa (tutti e tre di area Pd), Francesco Samuele, che rappresenta la sinistra, e Gentian Alimadhi. Entro il 10 gennaio, a meno di eventuali convergenze, i candidati dovranno raccogliere le 500 firme necessarie e la commissione deciderà gli ammessi entro il 13.