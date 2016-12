Code in zona stadio, Pizzarotti: "Chiederò alla Lega una pianificazione più attenta"

La partita di calcio Parma-Modena crea problemi al traffico nella zona dello stadio, con rallentamenti e code. La polizia municipale ha consigliato su Twitter "di utilizzare percorsi alternativi".

Su questo tema interviene sulla sua pagina Facebook il sindaco Federico Pizzarotti: a suo giudizio, non si doveva giocare oggi e, in generale, bisognerebbe giocare le partite alla domenica.

"Non è possibile pianificare una partita di calcio il 23 dicembre, antivigilia di Natale e oltretutto venerdì - scrive Pizzarotti -. Alle prevedibili code per gli ultimi acquisti si sommano quelle dovute alle misure di sicurezza vicino allo stadio, definite dalla questura. Penso che le partite dovrebbero essere previste in orari compatibili con la mobilità cittadina, nei giorni feriali o pre festivi.

Ma soprattutto che dovrebbero tornare tutte alla domenica alle 15, e non sottostare alle logiche televisive.

Mi spiace per i disagi che tanti cittadini stanno vivendo. Il prossimo anno sarà mia cura fare presente alla lega calcio questi disagi per chiedere una pianificazione più attenta".