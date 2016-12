L'ex direttore del "Boito" Cappello: "Gli studenti al primo posto"

Ha aspettato qualche giorno, Roberto Cappello, per intervenire. Alla fine, però, l’ex direttore del Conservatorio di Parma, che pochi mesi fa è andato in pensione dopo sei anni al timone dell’istituto, ha voluto dire la sua sul caso che ha agitato il «Boito» nelle ultime settimane, legato all’addio di alcuni docenti di spicco (tra i quali la cantante Rossana Casale e il chitarrista Luca Colombo) del corso di Popular Music del Conservatorio. Da una parte la dichiarata intenzione dell’attuale direttore, Riccardo Ceni, di ristabilire un criterio di equità nel trattamento economico dei docenti a contratto, dall’altra la preoccupazione, urlata a gran voce sui social network da alcuni studenti, di uno smantellamento in atto del corso Pop. Dopo l’intervista rilasciata dalla stessa Casale e la replica dei vertici del Conservatorio, ora anche Cappello, sotto la cui direzione è stato istituito il corso Pop, ha risposto alle nostre domande.

Maestro, che è effetto le ha fatto il polverone che si è alzato intorno al Conservatorio?

«La mia prima reazione è stata di totale sorpresa; poi si è aggiunta anche una certa amarezza: non mi aspettavo una simile presa di posizione che, purtroppo, getta ombre e sospetti senza fondamento sulla gestione precedente, oltre a ledere il prestigio dei grandi professionisti che hanno reso eccellente il settore Pop del Conservatorio».

