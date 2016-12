Paese in rivolta e minacce: salta il concerto di Capodanno di "Bello Figo"

Il concerto di Bello Figo, il rapper ghanese-parmigiano, previsto per Capodanno a Cerese e "dedicato" ad un pubblico di giovanissimi non si farà. Minacce e insulti dagli esponenti e dai simpatizzanti di un gruppo di estrema destra, un intero paese in rivolta, per il sindaco di Virgilio non ci sono i presupposti perchè si svolga nella più totale sicurezza. Gli organizzatori erano disposti a spostare l'evento, ma come ci dicono i giovani di "Bye bye school": "E' tutto molto più grande di noi" ma anche "non capiamo il perchè la gente reagisca così a quella che è ironia, ma siamo d'accordo con il sindaco". "Rischia di sfuggire tutto di mano", e c'è da credergli, visto che tra chi minaccia di spargere del letame nel parcheggio del palasport di Cerese (luogo dell'evento) e anche un'anziana di presentarsi con una mazza, c'è anche chi scrive (nero su bianco) su facebook cose ben più pesanti. Un primo "stop" imposto dal sindaco (il palasport è una struttura comunale), la volontè di fare comunque il concerto ed infine l'incontro con il primo cittadino in cui ha prevalso il buon senso. L'evento, inteso come la festa di Capodanno, comunque si farà. Ma senza Bello Figo.

La vicenda

Cerese, Mantova, frazione di Virgilio. Tutto è pronto per la festa di Capodanno, organizzata (tra gli altri) nel palasport locale da un gruppo di ragazzi, con inevitabile profilo Facebook: "Bye Bye School". Ospite della serata è il parmigiano (di origini africane) Bello Figo, come lui si definisce "Il re dello swag". Per chi non lo sapesse, in sintesi, un "ramo" dell'Hip Hop. Testi forti, ironici-estremi, insomma che indignano tanti. Non i ragazzi. Che, magari senza pensarci, sorridono. Tra le sue parole anche l'invito-sottolineatura degli immigrati a non pagare l'affitto e altre serie di trasgressioni. Se la ride , sempre sugli immigrati che non vogliono fare l'operaio e sporcarsi le mani (anche perché «le abbiamo già nere»), che vogliono il wi-fi e anche lo stipendio, che dormono in alberghi a 4 stelle, che si riuniscono per andare in stazione a rubare biciclette. Ironizza anche - tanto - sul sesso e sulla droga. Temi che lo hanno portato, improvvisamente, alla ribalta (i "mi piace" su youtube sono milioni) e soprattutto al centro di scontri, televisivi (Guarda quello su Rete 4 con la Mussolini). Lunga premessa per la notizia: "Per motivi di sicurezza, non autorizzo lo spettacolo di Bello Figo al palasport. Non posso farlo. La festa organizzata il 31 dicembre è per ragazzi delle superiori e vogliamo garantire la massima sicurezza. Purtroppo il clima che si è creato attorno a questo evento non consente di essere tranquilli", firmato il sindaco di Borgo Virglio, Alessandro Beduschi. Il motivo? Minacce e una serie di cartelli comparsi sui muri della zona: "Boicotta Bello Figo" e "Fuori dalla Città", qui a firmare (o a chiudere le porte al rapper) sono quelli di "Mantova ai Virgiliani". Basta vedere il loro profilo facebook, tra foto di Hitler e commenti poco ortodossi, per capire che sono di estrema destra, che scrivono: "Vieni a Mantova, ti assicuro che prima di andare a casa un giretto al pronto soccorso lo fai perché ti riempiamo di bastonate a volontà", "Un pezzo di legno e giù botte, torna in Africa negro». No al concerto? Gli organizzatori non ci stanno: "Bello FiGo canterà, siamo disposti anche a trasferire la festa ma lui canterà", ci dicono. Per ora tutto è congelato. Incontro con il sindaco in mattinata per decidere. "Non entro nel merito delle canzoni di questo cantante e ovviamente il divieto non va inteso come una sorta di bando dal territorio di Borgo Virgilio per Bello Figo, ma devo garantire la sicurezza di quegli studenti che verranno qui per passare la notte di San Silvestro alla festa. Bello Figo potrà fare i concerti che vuole in locali e in occasioni meno a rischio sul nostro territorio, ma non in un palasport durante la festa di capodanno. Il clima di tensione che si è creato è già sufficiente per capire che il suo spettacolo potrebbe dar vita a situazioni di rischio per la sicurezza pubblica. Mi spiace, ma è così. Non è bello impedire uno spettacolo per le minacce di qualcuno, ma quella è una festa di ragazzi, studenti anche di 14 -15 anni, organizzata anche per dare garanzie di sicurezza ai genitori. Visto che la struttura è comunale, anche se data in gestione alla Polisportiva, io dico che il rapper Bello Figo non ci deve essere. In caso contrario chiudo la porta e niente festa", anticipa il sindaco. Intanto il nome del rapper è sparito dal programma della festa su Facebook. E i "Virgiliani" nazionalisti? Rispondono con un comunicato "Il comitato "Mantova ai Virgiliani" ha da poco appreso che gli organizzatori della festa di capodanno hanno fatto dietro-front sulla decisione di non invitare il "sedicente artista rap" Bello Figo. Riteniamo questa decisione inaccettabile e un offesa per tutte le donne e i disoccupati mantovani". Intendiamo far sapere a questi personaggi, che dello scopo di lucro hanno fatto professione a scapito della loro cultura e identità virgiliana, che non siamo disposti ad accettare questo individuo su un palco nella terra natia di Virgilio. Ci rendiamo perciò disponibili sotto palco ad augurarci che la festa si svolga nel totale decoro e rispetto della nostra gente". Il rapper, per ora, tace. In attesa di sapere se e dove si esibirà.

Non sarebbe il primo caso, di minacce e concerto annullato per il rapper africano-parmigiano: è di pochi giorni fa l'annullamento a Brescia sempre per motivi di sicurezza di un concerto del rapper di origini ghanesi. "Al di là delle possibile polemiche che avevamo messo in conto - scrivevano gli organizzatori- abbiamo ricevuto vere e proprie minacce che non ci permettono di far svolgere serenamente il concerto e garantire la sicurezza per il pubblico».