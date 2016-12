Incidente in mattinata in Tangenziale Ovest, all'altezza dell'uscita di Vicofertile/via Volturno. Il conducente ha perso il controllo dell'auto che è andata a sbattere contro il guard-rail. Il 26enne ha sbattuto con la testa contro il parabrezza. L'Opel Corsa ha riportato altri danni. Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso con ferite di media gravità, per gli accertamenti diagnostici e le cure.