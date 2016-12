Terrorismo e criminalità, la Lega: "Vogliamo l'esercito a Parma"

La Lega Nord chiede l’uso dell’esercito a Parma non solo per presidiare i punti ritenuti sensibili per gli attacchi terroristici, ma anche nelle normali operazioni di monitoraggio e di contrasto alla criminalità nelle aree a rischio.

La richiesta - contenuta anche in una risoluzione presentata in Regione - verrà illustrata domani alle 11 al bar San Pietro di Piazza Garibaldi a Parma. Il consigliere regionale Fabio Rainieri auspica che ora tutti vogliano affrontare il problema sicurezza «togliendo quelle ipocrite fette di salame che alcuni continuano a tenere davanti agli occhi fingendo di non vedere quello che è, invece, chiaro a tutti. Non c'è più nulla su cui scherzare, per questo chiediamo che i militari scendano in strada a presidio dei luoghi sensibili delle nostre città e a difesa della nostra gente».

Insieme a Rainieri, domani sono annunciati il segretario provinciale della Lega Nord, Emiliano Occhi, e i quattro sindaci leghisti della provincia: Tommaso Fiazza, Simone Dall’Orto, Giuseppe Restiani e Giancarlo Contini.