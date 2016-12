Multata un'intera famiglia che "presidiava" Ponte Italia

Nel giorno della vigilia di Natale gli agenti della “Squadra speciale” della polizia municipale, costituita nell'ambito del progetto legalità, hanno effettuato diversi controlli in città. Fra le 13 e le 19 sono stati effettuati diversi interventi in zona Pablo, nel centro e in Oltretorrente.

Gli agenti si sono focalizzati sul controllo, la prevenzione e repressione di attività illecite da parte di venditori abusivi, organizzazioni dedite all'accattonaggio, controllo dei parcheggi e controllo delle aggregazioni moleste. I numeri resi noti dal Comune: 46 persone identificate, 20 veicoli controllati, 17 multe per il mancato rispetto del Codice della strada, 4 sanzioni per il mancato rispetto del regolamento di polizia urbana, 2 sequestri amministrativi.

“Ringrazio gli agenti della polizia municipale – dice l'assessore alla Sicurezza Cristiano Casa in un comunicato - che anche il giorno della vigilia di Natale hanno svolto egregiamente il loro lavoro. Sono sicuro che la squadra costituita nell'ambito del progetto per la legalità porterà risultati positivi nei quartieri sottoposti a controllo anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine”.

La prima fase del servizio è stata dedicata al controllo degli incroci dove sono presenti impianti semaforici, allo scopo di contrastare l'accattonaggio, un fenomeno che ha riflessi negativi anche sulla circolazione veicolare. Sono state effettuate verifiche della viabilità e al corretto comportamento degli automobilisti, con particolare riferimento alla zona del quartiere Pablo.

E' stata sanzionata un'intera famiglia di nomadi che si è organizzata per "coprire" l'intero incrocio semaforico di Ponte Italia, procurando intralcio e disturbo alla circolazione.

Sotto la lente di ingrandimento degli agenti della municipale sono finite anche le zone del centro e dell'Oltretorrente, in particolare contro i fenomeni di accattonaggio e commercio abusivo. E' stato multato un autotrasportatore moldavo per attività abusiva di trasporto per conto terzi. Sono state identificate 8 persone che occupavano indebitamente spazi pubblici con attività in contrasto con norme e regolamenti vigenti.