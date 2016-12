Rifiuti, a dicembre 76 multe per "cattiva" differenziata

"L'impegno degli agenti della “Squadra Speciale” della polizia municipale, nell'ambito del progetto legalità, svolto in collaborazione con gli ispettori Iren, si è concretizzato in questi giorni attraverso una serie di verifiche per individuare e scoraggiare comportamenti scorretti nel conferimento dei rifiuti, a questo si aggiungono accertamenti per verificare l'effettiva residenza di alcune famiglie sul territorio del Comune di Parma, anche attraverso controlli incrociati con le utenze. I controlli hanno interessato via Corso Corsi, borgo Bernabei, via Trento, via Bologna e via Reggio. L'obiettivo della municipale non è stato quello sanzionatorio ma di informazione e formazione delle utenze, pur riscontrando anche anomalie che hanno previsto sanzioni". Ha raccontarlo è una nota del Comune.

Nel concreto, in via Corso Corsi dove sono stati verificati una serie di numeri civici per accertare il possesso dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti. A questo si aggiunge che sono stati effettuati 77 controlli di utenze, con 71 utenti successivamente contattati telefonicamente e informati per provvedere al ritiro del kit ed alla corretta esposizione dei rifiuti. "Altri 9 controlli anagrafici sono stati trasmessi ai Servizi Demografici del Comune di Parma per successive verifiche al fine di controllare la dimora abituale. Inoltre sono state trasmesse 2 segnalazioni al Reparto Nucleo Antiviolenza del Comando per presenza di minori di nazionalità straniera non residenti. Una persona è risultata priva di regolare contratto d’affitto; i controlli hanno anche riguardato alcune verifiche edilizie da cui sono scaturite difformità". In tutto sono state elevate 22 sanzioni ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti.

Nei giorni scorsi altri controlli si sono svolti in via Trento. Sono stati fatti 62 controlli per la verifica del possesso dei kit per la raccolta differenziata, e 21 utenti sono stati informati in modo da provvedere al ritiro. Sono state elevate 31 sanzioni, ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti. Anche in questo caso sono stati effettuati accertamenti anagrafici.

Controlli anche in borgo Bernabei, a metà dicembre, con una serie di verifiche per diversi numeri civici al fine di controllare il possesso dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti. Su 27 controlli, 14 erano in regola, mentre altri 13 utenti sono stati informati al fine di provvedere al ritiro del kit e ad effettuare la corretta esposizione dei rifiuti. Sono state elevate 10 sanzioni ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti ed ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.

Nella seconda metà di dicembre, l'attenzione si è concentrata in via Bologna e in via Reggio, dove sono stati controllati diversi numeri civici per verificare il possesso dei kit per la raccolta differenziata dei rifiuti a seguito di continui abbandoni segnalati dagli ispettori Iren. Sono stati fatti 10 controlli di utenze su via Bologna e 12 su via Reggio. Di questi, 6 utenti sono stati informati, in modo da provvedere al ritiro del kit ed alla corretta esposizione. Sono stati effettuati alcuni controlli anagrafici e relativi contratti d’affitto. Le verifiche hanno interessato anche il riscontro di eventuali abusi edilizi. In tutto sono state elevate 13 sanzioni ai sensi del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti.