Polo Lubiana-S.Lazzaro: pubblicato il bando di gara per la nuova struttura

Con la pubblicazione oggi del bando di gara, è iniziato il percorso di realizzazione del nuovo Polo socio-sanitario “Lubiana-San Lazzaro” a Parma.

Nella nuova struttura, che nascerà in via XXIV Maggio, è prevista la nuova Casa della Salute “Lubiana-San Lazzaro”, il Centro dialisi territoriale (ora alla Casa della Salute Pintor) e il Polo territoriale dei Servizi sociali del Comune di Parma.

La Casa della Salute, in particolare, ospiterà ambulatori della medicina di gruppo, ambulatori specialistici per malati cronici, servizio CUP, funzione consultorio famigliare, Punto prelievi e Servizio infermieristico domiciliare.

La gara per realizzare la nuova Casa della Salute, il Centro dialisi e il Polo territoriale comunale, i cui lavori termineranno presumibilmente nel 2018, è stata indetta dall’Azienda Usl di Parma e prevede un importo a base d’asta di 3.357.588,57 euro Iva esclusa. Le offerte devono essere presentate entro le ore 12 del 6 febbraio 2017.

Il bando di gara con tutte le informazioni è disponibile nella sezione “Gare e concorsi” del sito Internet aziendale www.ausl.pr.it.