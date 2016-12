Abusi sessuali, altre tre presunte vittime accusano il chirurgo parmigiano

Tre nuove presunte vittime di molestie sessuali, e di giovane età, residenti a Reggio Emilia, Modena e Piacenza. A una settimana dall'arresto - ora si trova ai domiciliari - del chirurgo parmigiano Gianfranco de Lorenzis per violenza sessuale su almeno venti pazienti che si erano rivolte a lui per problemi di obesità, spuntano nuove accuse. "A seguito della notizia dell’arresto del professionista, altre tre giovani donne si sono rivolte a La Caramella Buona Onlus - scrive l'associazione -. Sale quindi il numero delle pazienti che testimoniano presunte violenze durante le visite che il medico svolgeva, fino al giorno dell’arresto eseguito da carabinieri, prima in una clinica privata di Parma e nel suo studio in città, quindi a Brescia. Le nuove presunte vittime che si sono rivolte alla tutela legale specializzata de La Caramella Buona Onlus sono di Reggio Emilia, Modena e Piacenza, mentre altre hanno contattato l’Associazione da fuori regione".

“Le nuove testimonianze che stiamo raccogliendo – dichiara il presidente Roberto Mirabile – confermano, quando ritenute attendibili in fase giudiziaria, il quadro già allarmante che ha portato il chirurgo in questione a finire in tribunale per il processo nel quale è attualmente imputato. Queste donne, di varie età, non si conoscono fra di loro e raccontano però abusi simili e parole ripetute dal medico, al quale si erano presentate fiduciose di ottenere una cura ad un disagio fisico e psicologico”.

“Una ragazza in particolare parla di una allucinante visita ginecologica invasiva effettuata senza alcun motivo – continua Mirabile – mentre un’altra avrebbe subito molestie proprio pochi giorni prima dell’arresto”.

“Infine – conclude il presidente della Onlus che tutela anche una ragazza abusata da minorenne – è ora di chiedere se non ci siano responsabilità allargate, dato che molti pare che sapessero”.

Il chirurgo 63enne, nell'ora d'interrogatorio di garanzia davanti al gip Paola Artusi, aveva affermato la sua totale innocenza rispetto alle accuse.