Dopo 9 mesi Oddi incontra l'uomo che gli salvò la vita

Dopo 9 mesi, Graziano Oddi è riuscito ad abbracciare e ringraziare l'"angelo" che nove mesi fa gli salvò la vita, grazie al massaggio cardiaco e al defibrillatore: Andrea Cerati. Un incontro e un brindisi alla vita, al Natale e alla solidarietà. Il 20 marzo, infatti, il cuore di Oddi si fermò mentre era sulle tribune del campo sportivo a Fognano. E la famiglia Oddi, nel divulgare la foto suggerisce uno dei primi candidati (raccogliendo le adesioni per la candidatura), Cerati, per la “civica benemerenza Sant’Ilario 2016” quale atto di coraggio e di abnegazione in nome dei valori di umanità e solidarietà.