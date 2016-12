Incidente sul Ponte delle Nazioni. Per cause in via di accertamento, verso le 9 si sono scontrate un'auto e una bici: ferita una donna.

Sono rimaste coinvolte nell'incidente un'auto Mitsubishi (guidata da un uomo residente in provincia, che proveniva da viale Piacenza con direzione viale Bottego) e la bici di una donna di origini albanesi, che da viale Europa si dirigeva verso viale IV Novembre. La donna è caduta a terra, battendo la testa, ed è stata soccorsa dal personale del 118 e portata al Maggiore per accertamenti. In un primo momento le sue condizioni apparivano gravi ma non è in pericolo di vita.

La polizia municipale ha provveduto ai rilievi.