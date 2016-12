Alluvione del Baganza: decisi gli importi massimi per i contributi ai privati

Risarcimento danni per l'alluvione di ottobre 2014: la Regione ha stabilito gli importi massimi che i privati e imprese potranno ottenere.



Scrive il Comune in una nota:

La Regione Emilia-Romagna ha informato che, relativamente ai contributi ai soggetti privati che hanno subito danni alle abitazioni per l’alluvione dell’ottobre 2014, ha concluso l’iter istruttorio previsto dall’ordinanza per le determinazioni dei contributi massimi concedibili, con l’invio degli elenchi riepilogativi al Dipartimento della Protezione Civile.

Si resta in attesa della Delibera del Consiglio dei Ministri che provvederà alla determinazione degli importi autorizzabili.

Relativamente ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, la Regione ha comunicato al Dipartimento della Protezione Civile che è stata individuata quale struttura organizzativa per l’istruttoria di tali domande di contributo l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che si avvarrà del supporto della società ERVET, Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio.

Al fine di procedere a tali attività la Regione ha chiesto ai Comuni di trasmettere alla società ERVET la scansione di tutte le schede C di ricognizione danni e il riepilogo dei dati in una tabella predisposta.

Il Comune di Parma ha ottemperato nei tempi richiesti e si resta in attesa di indicazioni successive.

Si invitano tutti gli interessati a leggere l’Allegato 2 all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 374 del 16 agosto 2016 “Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttive” al fine di verificare i criteri di ammissibilità e il materiale da produrre.

Il testo dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile (in formato pdf)