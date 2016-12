"Può abbassare la voce?". E la coda al Cup finisce in aggressione

Interno giorno, diverse persone in fila al Cup del Punto bianco del Pronto Soccorso. Una donna approfitta dell'attesa per telefonare, ma - dicono i presenti - più che parlare, urla. E così qualcuno le chiede di abbassare la voce.

E' l'inizio del caos. "Ha aggredito, urlato, graffiato e nonostante l'arrivo di vigilantes e carabinieri, il marito ha colpito l'uomo che stava cercando di calmare gli animi, e solo in serata, dopo l'esito delle radiografi, si è saputo che non ha nulla di rotto come si pensava all'inizio", ha raccontato una testimone. Una testimonianza che è finita anche su Facebook, e che torna a interrogarsi sull'inciviltà e sull'intolleranza di molti ma anche delle conseguenze della soppressione del posto di polizia al Maggiore.