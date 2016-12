In manette i due fratelli "promoter" di droga

Sono finiti in manette due fratelli nigeriani, U.C., classe 1987, e U.M.P., nato nel 1993. Fermati dai carabinieri del Radiomobile nella zona di piazzale Pablo, sono stati trovati in possesso di 600 grammi di stupefacenti, tra cui hashish, marijuana e cocaina. Nel corso della perquisizione del loro appartamento i militari hanno poi rinvenuto soldi (2000 euro in contanti), ben sette cellulari, altro stupefacente e, soprattutto, un'agenda in cui i due avevano annotato i numeri di tutti i loro clienti.

In pratica dalle indagini è risultato che i due fossero molto attivi nel mercato dello spaccio dal 2013. Erano addirittura i due fratelli a contattare i clienti per proporre la droga, specialmente la cocaina. Processati per direttissima sono stati condannati a 4 anni e a 3 anni e sei mesi il secondo.