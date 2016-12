Il sindaco: "Festeggiamo senza botti"

Il sindaco Federico Pizzarotti fa appello ai parmigiani a non usare i botti di Capodanno. Sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino sottolinea che i botti possono nuocere, alle persone e agli animali. Aggiunge: un'ordinanza di divieto "è applicabile solo in teoria, visto che le forze dell'ordine in servizio devono fare altro rispetto a multare eventuali trasgressori, né si è mai dimostrata un reale deterrente secondo qualsiasi statistica".



Scrive il sindaco su Facebook:



#NoBotti Anche quest'anno mi appellerò al buon senso dei cittadini: questa sera divertiamoci senza nuocere a noi stessi e agli altri, festeggiando senza utilizzare i botti per festeggiare il capodanno. Recano preoccupazione e danno alle persone più sensibili e agli amici a quattro zampe. Dimostriamo quello che siamo sempre stati, una città civile, rispettosa e all'avanguardia rispetto ad usanze che non hanno nessuna utilità.

Molti Comuni impongono un’ordinanza specifica per provare a stoppare i botti, ma tante altre città sono convinte che più che una legge serva il buon senso, che è superiore a qualsiasi divieto.

L’ordinanza, infatti, è applicabile solo in teoria visto che le forze dell'ordine in servizio devono fare altro rispetto a multare eventuali trasgressori, né si è mai dimostrata un reale deterrente secondo qualsiasi statistica. Pertanto anche quest’anno, assieme a moltissime altre città, a Parma non ci saranno ordinanze, valide solo per farsi pubblicità o per evitare legittime richieste. L’unico metodoche ritengo efficace è rivolgersi direttamente alla sensibilità delle persone, soprattutto ai giovani e alle famiglie: non è la repressione la forza motrice del rispetto, ma il senso di civiltà di ognuno di noi. Mi raccomando, salutiamo l'arrivo del nuovo anno senza recare danno agli altri e a nostri amici animali. #Buon2017senzabotti