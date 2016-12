L'ex fidanzato di Gabriela al pronto soccorso

Aveva parlato con la «Gazzetta» giovedì pomeriggio, Samuele Turco: un'intervista-fiume nel salone del ristorante che gestisce a Cassio di Terenzo, sulla Statale della Cisa. Poco dopo quella lunga chiacchierata, è successo qualcosa: l'altra sera l'ex fidanzato di Gabriela è arrivato all'ospedale, accompagnato dai poliziotti. Anche ieri è rimasto a lungo al pronto soccorso del Maggiore: in preda a un forte stato di agitazione, l'uomo si sarebbe sentito male ancora una volta.

Giovedì pomeriggio, durante l'intervista, era apparso parecchio provato: a tratti interrompeva la conversazione perché non riusciva più a parlare. Provato anche nel fisico, quasi irriconoscibile rispetto alle fotografie della sua pagina Facebook. «Sono dimagrito dieci chili in un mese», ha confermato lui stesso e quell'arco temporale non è casuale. Un mese fa Gabriela l'aveva lasciato: lui non si rassegnava. «So di essere il sospettato numero uno, ma io l'amavo più della mia vita».