Il campo da calcio in via Jacobs? Il Tar dice no

Il campo da calcio di via Jacobs? Non si può costruire. A stabilirlo è la sentenza del Tar di Parma pubblicata ieri, che dichiara fondati i ricorsi presentati da alcuni gruppi di residenti contro il Comune.

La realizzazione del nuovo campo sportivo della Us Montebello nel parco Ferdinando Laghi da mesi è al centro di discussioni e polemiche. La battaglia legale che ha accompagnato la vicenda soltanto qualche mese fa sembrava volgere a favore del Comune. Il Consiglio di Stato infatti a settembre - in sede di esame delle istanze di sospensione delle ordinanze emesse dal Tar di Parma nella vicenda - aveva accolto le richieste del Comune, rigettando gli appelli proposti da alcuni cittadini.

In sostanza in quell’occasione il Consiglio di Stato aveva accolto le istanze del Comune contro le ordinanze del Tar nella parte in cui subordinavano la ripresa dei lavori al versamento di una cauzione di 200 mila euro.

Il merito dei ricorsi è stato discusso davanti al Tar di Parma nell’udienza fissata per il 16 novembre. Ieri è stata quindi pubblicata la sentenza, che accoglie le richieste dei residenti. Le motivazioni sono molteplici. In primis che le «attrezzature sportive o ludiche che sono presenti nei parchi pubblici – si legge nella sentenza - ai sensi della art. 3.2.54 del RUE (Regolamento urbanistico edilizio, ndr) di Parma, non possono che essere aperte e destinate ad uso collettivo generalizzato. Assai diversa è invece l’ipotesi della realizzazione, che viene qui in rilievo, di un impianto sportivo chiuso, il cui utilizzo è dato in concessione ad una associazione privata la quale ha a suo volta la possibilità di concederne, a pagamento, l’utilizzo a terzi».

«In questo caso – prosegue la sentenza - non si realizza un uso conforme a quello previsto nelle zone a verde pubblico attrezzato, ma un uso ad impianto sportivo». Decisiva inoltre la mancanza del rilascio del permesso di costruire. «L’approvazione con determina dirigenziale del solo progetto esecutivo – si legge più avanti - non potrebbe comunque determinare – quand’anche fosse sussistita, il che non è, la conformità urbanistica - l’esonero dal rilascio del permesso di costruire».

Queste e altre motivazioni hanno portato il Tar a determinare l’annullamento delle delibere di giunta che danno il via ai lavori e in particolare «della delibera di Giunta comunale n. 187 del 2015 e “in parte qua” - laddove ricomprendono anche il campo di calcio di via Jacobs – della delibera di Giunta comunale n. 165 del 1.7.2015 di affidamento in concessione a ASD Montebello e della determina dirigenziale DD 2015-2507 del 30.10. 2015 di aggiudicazione (atti che sono stati impugnati con il ricorso originario), nonché delle determinazioni dirigenziali avversate con il ricorso per motivi aggiunti».

Ora il Comune rischia di perdere il finanziamento di 200 mila euro per la sua realizzazione, di pagare penali alla ditta appaltatrice e, di conseguenza, di dover limitare l’attività sportiva dell’Us Montebello.