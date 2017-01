Via Pedretti, il brindisi finisce in lite: un accoltellato

Forse la festa si è prolungata un po' troppo. E parecchio alcol oltre la misura. Pare fossero piuttosto ubriache le persone coinvolte questa notte in una lite all'interno di un appartamento in via Pedretti, laterale di strada Naviglio Alto. La lite è scoppiata tra i componenti di una famiglia di origine sudamericana e uno di loro è stato accoltellato con un coccio di bottiglia. Sul posto, l'ambulanza del 118 e i carabinieri.