Se dopo i festeggiamenti restano 42 bossoli...

Nella foto ci sono la bellezza di 42 bossoli. Ma non provengono da un poligono, benzì da una via di Parma. Le ha raccolte nel tardo pomeriggio di oggi un nostro abbonato che "pur avendo esperienza di tanti cenoni e feste - ci scrive - penso di non aver mai visto quanto allego. Vi invio la foto di quanto raccolto in una via di Parma mezz'ora fa. Ho consultato un sito internet di una armeria che valuta i 42 bossoli tra i 10 e i 15 euro. Pur in un periodo cosiddetto liquido penso che trovare 42 bossoli non sia normale. E poi per cosa? Per fare rumore e puzza di zolfo? Beh forse sarebbe piu conveniente nonché salutare mangiare uno spicchio d'aglio che ha qualità inimmaginabili"...