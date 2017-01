Codice M5S per gli indagati, la replica di Pizzarotti: "Ci sono molti yesman"

«Oggi, a distanza di ben sei mesi, è arrivata la conferma di quanto ho sempre fatto notare. Chi tace, piega la testa e non sa formulare un benché minimo pensiero critico è solo uno yes man. E oggi continuo a vedere molti yes man, ma pochi politici con una loro coerenza e una loro autonomia». Il sindaco Federico Pizzarotti ha commentato così, con una nota, il codice di comportamento per gli indagati del Movimento 5 Stelle: un regolamento che mancava al momento della sua sospensione dal M5S.

«Quando il Movimento 5 Stelle mi aveva sospeso illegittimamente - ha scritto il sindaco di Parma, ricordando la vicenda che lo ha riguardato - mancava un regolamento sulle sospensioni e uno sul codice di comportamento. Nelle controdeduzioni che mi erano state chieste lo feci notare: impossibile e illegittimo sospendermi se mancano i regolamenti per farlo. Da parte dei vertici silenzio assoluto, lo stesso da parte del direttorio, ora rottamato senza neppure una spiegazione».

La questione principale, secondo Pizzarotti rimane quello che ha più volte ripetuto nelle sue critiche alla gestione del Movimento: «Chi fa notare le incongruenze e i gravi errori di una forza politica non è un traditore, né un infiltrato, ma una persona che con onestà intellettuale dice le cose esattamente come stanno, proponendo giuste soluzioni e senza aver paura delle conseguenze di tenere la testa alta».

ACCESO DIBATTITO E POLEMICHE SU FACEBOOK. Oltre 1.300 commenti e 181 condivisioni: non passa nemmeno un’ora dal post di "rivincita" di Federico Pizzarotti sul codice etico dei 5 stelle, che il suo profilo Facebook si anima con un accesissimo dibattito fra sostenitori delle ragioni del sindaco e gli "ortodossi" del Movimento. Confronto a cui, inizialmente, Pizzarotti non si sottrae, aggiungendo così altre rivendicazioni al suo post iniziale.

A Paolo - ad esempio - che gli contestava una mancanza di cautela nella gestione della sospensione ("per me è arrivata la conferma che se tu fossi stato un po' più calmo, come vedi, le cose sarebbero andate a posto da sole"), il primo cittadino replica serafico: «Lei evidentemente fa parte di quelli a cui va tutto bene. Metti il direttorio, togli il direttorio, metti i probiviri, vota il regolamento, non passa il regolamento ma basta non parlarne più.... e così via...».

Di diverso tenore, invece, è la risposta che riserva a Gianluca. «Continuando ad insultare gli altri e a sopravvalutare oltremodo il suo pensiero e quello dei suoi accoliti - scrive polemicamente il suo follower - farà poca strada. Ammetta viceversa di aver tirato troppo la corda con critiche in parte giuste ma gridate ai quattro venti attraverso i mass media con una costanza che a molti è parsa patologica, anziché attendere le rituali occasioni di confronto».

«Io non insulto, sono stati altri», precisa Pizzarotti. «Si vada a vedere il doppio peso nelle dichiarazioni su di me o su Raggi e Muraro. E non dovrei farlo notare? Io ho sempre detto cose poi avverate, ma darmi ragione evidentemente era difficile. Servono yes man come piacciono a lei. Su - chiosa - lei girerebbe in maglietta a dicembre se il blog dicesse che c'è caldo. Su, un pò di obiettività non guasta».