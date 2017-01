Visite, incontri e... Whatsapp: il nuovo calendario di Argento Vivo

Sono aperte da martedì 3 gennaio le prenotazioni per gli appuntamenti di gennaio 2017 di Argento Vivo, iniziativa delle Biblioteche del Comune di Parma rivolta agli over 55 che, dopo la pausa natalizia, riprenderà il suo programma di eventi a partire dal 10 del mese.

La proposta di gennaio prevede diverse visite alla scoperta di alcuni dei gioielli nascosti della nostra città: come l’Oratorio delle Grazie, nel quartiere Oltretorrente, che sarà eccezionalmente aperto e presentato dagli studenti del Liceo artistico Paolo Toschi nell’ambito del progetto di alternanza Scuola – Lavoro, i luoghi meno noti del Complesso del San Paolo in una visita a cura di Alessandro Malinverni, e i reperti archeologici presenti all’interno della Pinacoteca Stuard raccontati da Patrizia Raggio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza.

La storia di Parma è protagonista anche dell’incontro presso l’Archivio Storico Comunale La città attraverso le sue mappe e delle visite alle mostre Maria Luigia, la musica e le lettere in Biblioteca Palatina e Parma: un ducato al centro della politica internazionale all’Archivio di Stato.

Ma Parma non vive solo del suo passato, e - per toccarne il presente - il programma di gennaio di Argento Vivo prevede anche un incontro con il Sindaco Federico Pizzarotti, che si racconterà prendendo il the con i partecipanti, e le testimonianze di Claudio Pattini, responsabile della Protezione Civile della nostra città, e dei dipendenti del Comune di Parma che durante lo scorso autunno hanno offerto il loro lavoro volontario a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma che a fine ottobre tra Umbria e Marche.

Per il consueto appuntamento legato alle nuove tecnologie il tema di gennaio sarà l’applicazione di messaggistica istantanea Whatsapp, in una lezione che insegnerà come scaricarla ed utilizzarla al meglio e in sicurezza.

In occasione della Giornata della Memoria si rinnova la collaborazione con il Centro Studi Movimenti, che propone un importante incontro sul tema della deportazione e dello sterminio nazista, nella certezza del profondo valore delle testimonianze di chi è sopravvissuto.

Infine, il mese di gennaio vedrà anche la possibilità di iscriversi a due corsi di quattro lezioni ciascuno, a frequenza obbligatoria: Pane e Internet - alfabetizzazione informatica di base, e il corso Introduzione al gioco degli scacchi a cura di Luciano Fischetti dell’Associazione Scacchistica Parmense A.S.D.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al numero 0521.031011, oppure scrivere ad argentovivo@comune.parma.it.