Incidente fra viale Piacenza e viale Osacca: si tratta di uno scontro fra un'auto e uno scooter. Sono intervenute le ambulanze del 118 e la polizia municipale: c'è un ferito.

L'incidente è avvenuto attorno alle 14,30. Una Citroen guidata da un giovane residente a Parma, mentre percorreva viale Osacca con direzione via Gramsci, si è scontrata con uno scooter che procedeva su viale Osacca, sempre in direzione via Gramsci. Il 25enne in scooter è stato soccorso dal personale del 118 e portato al pronto soccorso con ferite di media gravità. Traffico rallentato durante i soccorsi e i rilievi della polizia municipale, che accerterà le cause e la dinamica dell'incidente.