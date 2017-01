Omicidio di Kelly e Gabriela: interrogato a lungo un testimone

E' passata una settimana dal massacro di San Prospero, il nuovo anno è cominciato con quell'imperativo che diventa di giorno in giorno più pressante: inchiodare chi ha ucciso Luca Manici, che per tutti era «la Kelly», e l'argentina Gabriela Altamirano.

Sette giorni intensi, a tratti febbrili per gli inquirenti immersi in quest'indagine dove c'è sempre un tassello che manca, qualcosa che sfugge. E' stato così abile a cancellare ogni traccia del suo passaggio - e a confezionarsi un alibi nelle ore successive - l'assassino di Kelly e Gabriela? Forse no. L'impressione è che la svolta possa essere vicina.

Terminati i giorni dei comunicati vaghi (il famoso: «s'indaga a 360 gradi») per placare l'insistenza dei giornalisti, si è passati a una fase di black-out pressoché assoluto: il silenzio di chi continua a scavare in una direzione cercando di arginare il più possibile la diffusione di indiscrezioni, particolari, risvolti di questa storia orribile che la città - anche questo non si può negare - sta seguendo con il fiato sospeso. Insomma, lo sforzo è di impedire che le classiche «fughe di notizie» possano in qualche modo giovare a chi resta nell'ombra, segnare un minimo punto di vantaggio per l'assassino.

Di sicuro, anche quella di ieri in questura è stata una nuova giornata intensa, densa di interrogatori e verifiche: ieri mattina, in particolare, negli uffici della Squadra mobile di borgo della Posta è stata ascoltata a lungo una persona, una testimonianza che potrebbe fruttare una spinta in avanti all'indagine.

Nel pomeriggio l'ennesimo summit in procura (titolare dell'inchiesta il pm Emanuela Podda). Tutti segnali che siamo vicini ad una svolta? Così sembra. Che l'indagine fosse assai tortuosa s'era capito da subito.