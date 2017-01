Parma in lutto per la scomparsa di Lina Tragni Rocchi, imprenditrice che per 19 anni era stata anche presidentessa di Confesercenti. Lina Rocchi Tragni aveva gestito a lungo l'erboristeria di piazzale Cesare Battisti e aveva ricevuto il Premio 8 Marzo «per avere contribuito a dare visibilità sociale e concreto supporto all’imprenditorialità delle donne».

Durante il suo lungo mandato alla guida di Confesercenti - all'interno dell'associazione era stata anche presidente nazionale del settore erboristeria - le era stato riconosciuto l'impegno instancabile e tenace a difesa dei negozi di vicinato e dei centri storici.