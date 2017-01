Sono cinque i profughi arrivati ieri a Parma in seguito allo sgombero di una parte degli ospiti del centro di accoglienza di Cona, in provincia di Venezia.

I 5 arrivati a Parma, però, non fanno parte del gruppo proveniente da Cona: si tratta di persone che già si trovavano nel centro di raccolta di Bologna, da cui sono state trasferite proprio per lasciare posto ai cento in arrivo dal Veneto.