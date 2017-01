Befana Avis? "Con l'aiuto di tutti si può salvare"

La Befana Avis? «Non è escluso che possa ritornare, magari già l'anno prossimo, se si presentassero le condizioni per farla». E anche se proprio dovesse andare male, nelle intenzioni dell'associazione di volontariato c'è comunque la volontà di dare vita a un altro grande evento popolare dedicato ai più piccoli ma anche ai grandi, magari da fare in primavera, «per continuare a mantenere un contatto con la città che per noi è fondamentale». In quest'ultimo caso, ovviamente, non si chiamerebbe più Befana, ma sarebbe comunque un appuntamento di grande richiamo offerto dall'associazione a Parma.

A dirlo è il presidente dell'Avis comunale di Parma Luigi Mazzini, all'indomani del clamore suscitato dalla notizia della decisione del sodalizio di rinunciare a organizzare il tradizionale appuntamento che da 35 anni si teneva al Palazzetto dello sport (con una parentesi di due anni all'auditorium Paganini e al Palacassa). (...)

