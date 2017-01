In arrivo temperature fino a -8: e la Protezione civile emette l'allerta gelo

La dicitura è "temperature estreme": gelo, dunque, quello atteso durante la notte in Emilia Romagna, Parmense compreso. È stata emessa l'allerta dalla Protezione Civile regionale e valida dalle18 di oggi e fino alle 9 di domenica. Anche se non sono previste nevicate, sarà un fine settimana artico.

Dal pomeriggio, la discesa di una massa artica determinerà un ulteriore calo delle temperature. Nella notte sono previste gelate e temperature diffusamente sotto lo zero, con valori fino a -8 gradi su tutta la pianura. Il cielo sereno e la diminuzione della ventilazione favoriranno poi un ulteriore calo.

Il progressivo allontanamento della massa fredda favorirà poi un leggero aumento delle temperature domenica, con valori che si attesteranno attorno ai 4 gradi.