Lotteria Italia: ecco tutti i biglietti vincenti acquistati a Parma

Non c'è alcun biglietto parmigiano tra quelli estratti per concorrere ai premi di prima categoria, quelli, per intenderci, milionari. In compenso c'è un biglietto venduto a Parma tra quelli di seconda categoria (si fa per dire, visto che si tratta pur sempre di un premio da 50mila euro). Il biglietto fortunato è il numero N 302784. Ci sono, infine, anche due biglietti di terza categoria: il numero L 402768 e il numero N 267157

Il biglietto vincitore è stato venduto a Ranica, un paesino in provincia di Bergamo. Il tagliando Q 425840 si è aggiudicato il premio da 5 milioni di euro. La fortuna però ha baciato anche Milano, Livorno e Tarsia, un paesino calabrese della provincia di Cosenza. Nessun premio a Roma e provincia, nonostante questo sia stato il territorio dove si sono venduti più biglietti

Ecco le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria:

1° premio da 5 milioni di euro: Q 425840 venduto a Ranica (BG)

2° premio da 2.500.000 euro: T 116627 venduto a Tarsia (CS)

3° premio da 1.500.000 euro: R 053568 venduto a Milano

4° premio da 1 milione: C 045521 venduto a Livorno

5° premio da 500mila: N 337298 venduto a Milano

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha anche comunicato le serie e i numeri dei 50 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 50.000 euro ciascuno. In questo caso c'è un biglietto venduto a Parma.

T 243372 Porto San Giorgio (FM)

L 067602 Roma O 089212 Pressana (VR)

I 096311 Napoli

A 378377 Magliano Sabina (RI)

F 039063 Avellino

Q 445036 Chieti

D 480110 Milano

O 376706 Roma

M 384842 Genova

T 475936 Sona (VR)

P 497040 Ceggia (VE)

L 079248 Assemini (CA)

U 408429 Verona

S 354150 Roma

N 257535 Foggia

F 244376 Raiano (AQ)

L 095164 Reggio Calabria

D 387290 Alessandria

P 088738 Roma

C 234965 Milano

N 302784 Parma

L 115954 Fabriano (AN)

A 067368 La Spezia

D 468221 Ferrara

I 407649 Roma

C 486591 Roma

D 409516 Brescia

S 476475 Napoli

P 247378 Citta della Pieve (PG)

L 438157 Catania

G 389173 Firenze

D 018620 Lanciano (CH)

M 256066 Roma

R 125489 Potenza

Q 103835 Modena

T 262209 Villanova d’Asti (AT)

R 121039 Chatillon (AO)

M 127464 Como

A 355512 Fiano Romano (RM)

C 483656 Reggio Emilia

N 313332 Cressa (NO)

E 406125 Roma

A 172313 Borgomanero (NO)

G 024788 Roma

S 287484 Desenzano (BS)

U 401589 Roma

G 354533 Scarmagno (TO)

O 484203 Grezzago (MI)

S 418546 Sestri Levante (GE)

Questa mattina l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha anche comunicato le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria del valore di 25.000 euro. In questo caso ci sono due biglietti venduti a Parma (il numero L 402768 e il numero N 267157).

L 101417 Sciacca (AG)

N 084601 Frascati (RM)

T 188881 Verona (VR)

T 428957 Giove (TR)

E 177589 Valbrona (CO)

T 011536 Trani (BT)

G 033438 Bari (BA)

S 293970 Modica (RG)

E 385817 Tremestieri Etneo (CT)

I 436378 Siena (SI)

E 443174 Nerviano (MI)

P 336048 Verona

S 165666 Sorrento (NA)

M 128334 Roma (RM)

Q 400859 Baronissi (SA)

D 304242 Roma

M 399483 Coccaglio (BS)

N 217146 Napoli

P 041935 Vizzolo Predabissi (MI)

C 137241 Costa di Rovigo (RO)

G 271223 Torino

L 015277 Cascia (PG)

B 296158 Numana (AN)

U 069402 San Pietro Avellana (IS)

S 499803 Venezia

N 113206 Napoli

Q 011185 Civitella in Val di Chiana (AR)

I 310122 Bologna

L 183239 Cremona

Q 320628 Soave (VR)

L 344972 Sarnico (BG)

F 314842 Pesaro

E 247229 Ancona

N 409012 Genova

O 094249 Bordighera (IM)

F 421580 Venezia

G 129506 Milano

L 278080 Lentini (SR)

S 191483 Roma

D 117535 Roma

B 174627 San Bonifacio (VR)

A 036538 Roma

P 284229 Palermo

S 373518 Roma

Q 300424 Roma

B 071988 Pietra Ligure (SV)

P 408769 Milano

R 184357 Genova

S 040741 Roma

D 062669 Frosinone

M 397102 Martellago (VE)

E 429151 Roma

M 050247 Bari

B 108755 Viterbo

I 277900 Cosenza

L 402768 Parma

E 222176 Castello di Annone (AT)

B 241442 Roma

O 110955 Roma

F 117864 Alessandria

M 406073 Roma

B 226757 Novara

B 007924 San Lorenzo Nuovo (VT)

L 258909 Milano

U 029137 Alcamo (TP)

P 443708 Settimo Milanese (MI)

D 035699 Roma

A 199520 Viagrande (CT)

L 396122 Roma

A 321846 Cerea (VR)

G 480582 Varese

Q 088936 Ceprano (FR)

S 066119 Jesolo (VE)

U 197578 Gallicano nel Lazio (RM)

R 065860 Prato

U 242279 Casatenovo (LC)

Q 148216 Roma

B 449278 Valleggia (SV)

G 463316 Castel San Pietro Terme (BO)

B 180898 Carrara (MS)

D 452125 Pedara (CT)

I 042606 Roma

F 093133 Padova

F 354403 Ribera (AG)

A 408785 Torino

N 120169 Bertinoro (FC)

D 113911 Roma

T 080469 Cerveteri (RM)

E 492318 Milano

B 422642 Chiari (BS)

P 351397 Roma

A 040954 Caserta

U 364195 Bacoli (NA)

B 224162 Roma

B 220018 Erbusco (BS)

D 147931 Carugate (MI)

P 229594 Civitanova Marche (MC)

M 245418 Magenta (MI)

D 167752 Perugia

T 293827 Bentivoglio (BO)

D 123956 Avella (AV)

R 289252 Sergnano (CR)

E 016329 Cascina (PI)

N 107010 Reggio Emilia

M 366569 Gallicano nel Lazio (RM)

N 267157 Parma

L 294860 Pistoia

N 486660 Sant'Ilario d'Enza (RE)

P 246185 Fabro (TR)

N 192664 Torrita di Siena (SI)

E 255703 Miglianico (CH)

C 054588 Vicopisano (PI)

S 296785 Guidonia Montecelio (RM)

M 363822 Bussolengo (VR)

T 440023 Monte Olimpino (CO)

L 196965 Bologna

Q 169608 Lecce

S 492051 Luino (VA)

I 399529 Castelvetro di Modena (MO)

E 140492 Vigonza (PD)

B 147907 Bologna

M 106515 Villafranca Tirrena (ME)

F 014552 Barberino di Mugello (FI)

F 067351 Paderno Dugnano (MI)

T 485406 Bari

P 214958 Roma

O 266409 Ragusa

C 255652 Cardano al Campo (VA)

U 348507 San Vincenzo (LI)

C 004741 Ravenna

M 156835 Ancona

O 145202 Lainate (MI)

C 141622 Cusano Milanino (MI)

B 076599 Genzano di Lucania (PZ)

M 083915 Silvi Marina (TE)

D 458626 Grosseto

O 008240 Aosta

G 034578 Milano

B 036712 Roma

U 040667 San Zenone al Lambro (MI)

R 472666 Roma

P 314978 Anagni (FR)

E 008476 Vigasio (VR)

C 225757 Castrocielo (FR)

R 173192 Napoli

N 481212 Lucignano (AR)

N 175550 Venezia

U 234119 Lecco

L 022860 Aci Catena (CT)

S 033991 Suzzara (MN)

L'estrazione è avvenuta nel corso di una lunghissima puntata speciale di "Affari Tuoi" condotta da Flavio Insinna con tanti ospiti vip.

La distribuzione dei premi

I premi dei 205 biglietti vincenti sono stati così distribuiti

PREMI DI PRIMA CATEGORIA: primo premio da 5 milioni di euro; secondo premio da 2,5 milioni di euro; terzo premio da 1,5 milioni di euro; quarto premio da un milione di euro e quinto premio da 500.000 euro.

PREMI DI SECONDA CATEGORIA: 50 premi da 50.000 euro

PREMI DI TERZA CATEGORIA: 150 premi da 25.000 euro



Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 75.500 euro.