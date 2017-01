Nessun biglietto venduto a Parma tra i primi cinque premi

Non c'è alcun biglietto parmigiano tra quelli estratti per concorrere ai premi di prima categoria, quelli, per intenderci, milionari. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, infatti ha comunicato le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi. Si tratta dei biglietti R 053568 venduto a Milano; Q 425840 venduto a Ranica (BG); T 116627 venduto a Tarsia (CS); N 337298 venduto ancora a Milano e C 045521 venduto a Livorno.

La distribuzione dei premi

I premi dei 205 biglietti vincenti sono stati così distribuiti

PREMI DI PRIMA CATEGORIA: primo premio da 5 milioni di euro; secondo premio da 2,5 milioni di euro; terzo premio da 1,5 milioni di euro; quarto premio da un milione di euro e quinto premio da 500.000 euro.

PREMI DI SECONDA CATEGORIA: 50 premi da 50.000 euro

PREMI DI TERZA CATEGORIA: 150 premi da 25.000 euro



Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 75.500 euro.