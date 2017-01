Via della Fonderie, aumentano gli stalli di sosta

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di un tratto di via delle Fonderie, a carico di Iren, nell'ambito degli interventi di compensazione per lavori di teleriscaldamento realizzati nel Parco Ducale nel 2015. Si tratta di lavori per razionalizzare la sosta e ricavare nuovi stalli a righe bianco/blu a ridosso del centro storico.



L’intervento ha interessato - segnala il Comune - un breve tratto di Strada delle Fonderie, compreso tra la stazione dei carabinieri e ponte Verdi per una lunghezza di circa 65 metri. Si è proceduto nel restringimento del marciapiede esistente per realizzare stalli a “lisca di pesce” in modo da aumentare la capacità di sosta della via senza penalizzare il transito dei pedoni. L’intervento ha consentito quindi di realizzare 19 nuovi posti auto righe bianco-blu ottenendo quindi un incremento di 6 nuovi stalli. L’intervento ha anche comportato la messa in sicurezza di un attraversamento perdonale posto in prossimità del civico 3, mediante la realizzazione di una nuova isola con cordolo e lo spostamento di impianti pubblicitari che impedivano il risezionamento del tratto stradale.