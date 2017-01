Gelo: rubinetti chiusi nei cimiteri della città

"Si rende noto che, a seguito della evoluzione di forte abbassamento delle temperature di carattere straordinario delle ultime ore, è necessario che l’erogazione di acqua nei cimiteri del Comune di Parma sia sospesa nelle giornate 7-8 gennaio 2017. Il provvedimento è stato condiviso da Ade Spa e Comune di Parma". A spiegarlo è una nota del Comune e di Ade, che continua: "Tale chiusura è dettata da motivi di sicurezza dei visitatori, in quanto eventuali rotture per gelo alle fontane o tubazioni potrebbero bagnare le pavimentazioni che in poco tempo gelerebbero con pericoli di scivolamento, nonché ingenti danni ai sottoservizi . Saranno comunque garantite tutte le operazioni correlate ai servizi funebri già programmati".