Gabriela attirata in trappola: quel messaggio dal telefono della Kelly

Davide Barilli

E' stata attirata in una trappola. «Vieni qui, c'è un cliente che ti aspetta». Parole pronunciate a freddo, nel gelo della notte padana da un uomo con le mani ancora sporche di sangue. Un uomo che due ore prima aveva scartato i regali di Natale con i figli. Un'ennesima menzogna di Samuele Turco ha sancito l'appuntamento con la morte della sua ex. Gabriela ha letto il messaggino arrivato dal numero di Kelly e, una volta che si è trovata faccia a faccia con il suo assassino si è resa conto del tranello in cui era caduta. Ma era troppo tardi. Perché non era Kelly a scrivere gli sms: Luca Manici era già stato ammazzato. Poco prima. Aggredito nel portico dell'Angelica Vip club. Il suo corpo era lì, a pochi passi. Ancora caldo. Trafitto da almeno diciotto coltellate, di cui una - quella decisiva - al cuore. A digitare sui tasti del cellulare di Kelly era stato Samuele Turco. L'uomo che ha giurato a destra e a manca - da Facebook agli amici, fino alla sceneggiata nell'intervista apparsa sulla «Gazzetta» - di amare la 45enne argentina che lo aveva lasciato da poche settimane.

E' una ricostruzione agghiacciante quella che emerge fra le righe dalla richiesta di convalida del fermo di Samuele Turco e del figlio Alessio, in carcere - il primo in via Burla, il secondo a Reggio - per il duplice omicidio avvenuto nel rustico, trasformato in un circolo privato per scambisti o single in cerca di emozioni forti. Stando a quanto trapela, Gabriela Altamirano - dopo essere stata attirata nella trappola - è stata tramortita dall'ex fidanzato (a cui, prima che lo lasciasse, era legata da una relazione in cui l'attività di scambisti a pagamento era diventata il vero guadagno per lui; almeno stando alle indagini).

Tramortita con una calza

Ma come è stata aggredita? Samuele Turco avrebbe usato un'arma anomala, una calza a rete. Con la quale avrebbe strangolato Gabriela, tramortendola e facendole perdere i sensi. Ma è il passaggio successivo a far scivolare nello splatter questo terribile omicidio. Quasi seguendo un rituale di punizione, l'assassino ha deposto la donna esanime su un letto all'interno del locale a «luci rosse», teatro di ammucchiate e sesso spinto, colpendola ripetutamente con il coltello nelle zone intime. Uno sfregio ripetuto almeno nove volte, fino alla morte, sopravvenuta per dissanguamento. Un orrendo omicidio, una storia di maschere e violenza. Un trionfo del turpe quotidiano e della perversione che ieri ha avuto un passaggio procedurale importante. Padre e figlio - fermati giovedì dai funzionari della Squadra Mobile nel corso delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Emanuela Podda - sono stati sottoposti a interrogatorio per la convalida del fermo. Ma nel corso dell'udienza - che si è svolta nel carcere di Parma - entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per Samuele e Alessio Turco - assistiti rispettivamente dagli avvocati Laura Ferraboschi e Elisa Furia - il sostituto procuratore ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari Maria Cristina Sarli l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Il ristoratore resta in via Burla, mentre il figlio è tornato nel carcere di Reggio Emilia dove ieri è stato prelevato per essere trasferito a Parma per l'udienza di convalida del fermo.

Quale è stato il ruolo di Alessio, il figlio di Samuele Turco? ll ventenne sarebbe stato presente nel club nella notte del delitto: avrebbe aiutato - secondo la ricostruzione degli inquirenti - il padre a nascondere il cadavere di Kelly dietro un divano sotto il portico del rustico. Ma la sua testimonianza è stata fondamentale per la ricostruzione dei fatti e per ritrovare l’arma del delitto. Si tratta di un coltello, recuperato dagli inquirenti assieme ai telefoni delle vittime e al computer del sistema di videosorveglianza del casale.

Grazie alla videosorveglianza è stata poi identificata l’auto che Turco ha usato per recarsi sul luogo del delitto. Un’auto prestata da un’altra persona, in buona fede. Un vicino di casa che, la sera di Natale aveva pensato di compiere una buona azione prestando la propria Volvo V40 a Samuele Turco: non immaginando neppure lontanamente per quale viaggio sarebbe stata usata.