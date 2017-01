Paga l'affitto in nero e tenta di abbandonare rifiuti in strada: scoperto dalla polizia municipale

Un uomo che stava tentando di abbandonare rifiuti vicino a una campana del vetro è stato fermato dalla polizia municipale. E' accaduto nella zona fra viale Vittoria e viale dei Mille. L'uomo, di nazionalità rumena, non è in regola con la residenza e ha ammesso di pagare l'affitto in nero. La polizia municipale sottolinea "come le verifiche sui conferimenti dei rifiuti e sulle residenze possano fare emergere anche situazioni di grave illegalità". "E questo - aggiunge una nota - è proprio l’obiettivo dell’intensa attività svolta dalla polizia municipale in ambito di accertamenti anagrafici, attraverso i quali, oltre alla normale attività di ufficio, vengono verificate situazioni sospette anche su segnalazione di Questura, Ispettorato del Lavoro ed Iren".

Altri controlli della Municipale ieri sera: sono state fatte 9 multe per divieto di sosta al Barilla Center ed è stato individuato un ciclomotore senza copertura assicurativa in via D'Azeglio.