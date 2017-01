Premio Sant’Ilario 2017: voi a chi lo dareste?

Si avvicina il giorno di Sant'Ilario. Venerdì 13 gennaio saranno consegnate la medaglia d'oro e le benemerenze civiche per persone che con la loro attività hanno contribuito a migliorare la vita dei singoli e della comunità e ad elevare il prestigio della città.

Voi a chi dareste il Sant'Ilario? Scrivete nello spazio commenti di questo articolo!

In qualche modo una candidatura spontanea c'è già: "Bar Sport" aveva lanciato l'idea di dare il premio alla nuotatrice paralimpica Giulia Ghiretti.



