Freddo: possibile l'arrivo della prima neve

A distanza di poco più di un anno oggi la neve potrebbe fare nuovamente la sua comparsa in città. Le previsioni indicano infatti la possibilità della caduta anche in pianura di alcuni fiocchi fra il pomeriggio e la sera di oggi a causa delle basse temperature che in questi giorni hanno caratterizzato il clima cittadino.

Nessun allarme «neve»

La «fioccata», se ci sarà, interromperebbe una fase di siccità che dura dal 22 dicembre, quando è caduta l'ultima pioggia, ma dovrebbe essere di debole intensità, tanto che non ci sono allarmi meteo e neppure il «piano neve» del Comune è stato fino a ieri sera messo in preallarme, visto che certamente non si raggiungeranno i 4-5 centimetri previsto come soglia minima per l'entrata in funzione dei mezzi spartineve. Per la prima volta nel corso di un inverno fino a pochi giorni piuttosto mite, invece, potrebbero invece andare in strada i mezzi spargisale, che verranno attivati nel caso in cui la neve dovesse cadere. L'ultima comparsa risale alla nottata fra il 2 e il 3 gennaio del 2016, quando caddero un paio di centimetri, mentre l'ultima grande nevicata risale al febbraio del 2015, quando «Big Snow» mandò in tilt la città.

Contatori acqua, attenti al gelo

Intanto, da una settimana il termometro scende regolarmente sottozero la notte, anche se finora non ci sono state punte da record. La notte più fredda è stata quella fra il 6 e il 7 gennaio, con la colonnina scesa a -5,4 gradi in via D'Azeglio e -9,6 al Campus, temperature mai raggiunte nell'inverno 2015/16. Di giorno, invece, la massima più bassa c'è stata domenica, complice la nuvolosità del cielo, con +1,9, mentre non ci sono state giornate di «ghiaccio», cioè di gelo totale. A questo riguardo Iren segnala ai cittadini che l'abbassamento delle temperature e le previsioni di un clima sempre più rigido rendono necessari alcuni accorgimenti per garantire il corretto funzionamento del contatore dell’acqua ed impedire rotture a causa del gelo con la conseguente interruzione dell’erogazione e successive possibili perdite.

Il consiglio di Iren è quello di controllare l'ubicazione del proprio contatore e le sue protezioni contro le basse temperature anche nelle seconde case o nelle case vuote. Se il contatore risulta scoperto o in luoghi esposti alle variazioni climatiche è necessario provvedere alla coibentazione con materiali isolanti (polistirolo, poliuretano ecc.). Se si è impossibilitati a fare altrimenti, è possibile proteggere il contatore con stracci, anche se si tratta di un sistema meno efficace. Per i contatori posti in fabbricati disabitati si consiglia di chiudere il rubinetto generale e provvedere allo svuotamento delle tubature. Iren ricorda che la protezione del contatore è un onere dell'utente che si deve accollare le spese di una sostituzione in caso di rottura.