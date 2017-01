A Parma uno dei trapianti a catena "innescati" da un donatore samaritano

Sono già tre, ma potrebbero diventare cinque a breve, le catene di trapianti effettuate a partire da donatore samaritano, cioè da una persona che decide di donare un rene a sconosciuti. Lo ha annunciato Alessandro Nanni Costa, direttore del Centro Nazionale Trapianti, durante la presentazione dei dati sull'attività del 2016.

La donazione a catena prevede che un paziente che ha un donatore, di solito un familiare, che non è compatibile doni il rene a un altro che invece può riceverlo, ricevendolo a sua volta da chi è nella stessa situazione. L’ultima effettuata in ordine di tempo, fra dicembre e gennaio, ha spiegato Costa, è partita da un panettiere di Vicenza che ha donato appunto il proprio rene in maniera samaritana. «Grazie a quel rene sono state trapiantate cinque coppie, e la procedura ha interessato i centri di Pisa, Palermo e Parma. Abbiamo altri samaritani che stanno arrivando, uno dalla Sicilia e uno ancora da Vicenza».

La Polizia Stradale ha assicurato il trasporto degli organi nel rigoroso rispetto dei tempi tecnici prefissati per ciascun nosocomio (presenza dell’equipe chirurgica e disponibilità della sala operatoria). Tutti i trasporti sono stati affidati ad equipaggi della Polizia di Stato istruiti sulle finalità del programma. Ecco il video del viaggio - di ospedale in ospedale - degli organi. E delle vite salvate.