Fino ad ora ad essere imbiancato era il centro e sud Italia, con paesaggi innevati che non si vedevano da anni. Ed ora la neve è arrivata anche qui. Timidi fiocchi che stanno cadendo su Parma. In tanti la aspettavano, soprattutto in vista delle trasferte verso Alpi e Appennino.

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha intanto diffuso una nuova allerta per 'temperature estreme" dalle 19 di oggi alle 13 di domani da Piacenza a Modena.

Permanendo attivi flussi di aria fredda da nord-est sulla regione - spiega - si determinerà un abbassamento delle temperature notturne con valori minimi inferiori a -8 gradi nelle aree di pianura e nelle zone collinari. Le temperature subiranno un lieve aumento nella notte successiva. Nelle 48 ore successive la tendenza è all’esaurimento dei fenomeni.