Teatro Regio, sospesa la mobilitazione. "Possibili aperture"

"A seguito dell'incontro con il Presidente della Fondazione Teatro Regio (il Sindaco Federico Pizzarotti) dello scorso giovedì 5 gennaio e dell'impegno dello stesso a convocare un incontro con la presenza anche del Direttore Generale Annamaria Meo entro il 25 gennaio, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, comunicano che l'assemblea dei lavoratori del Teatro si è espressa, democraticamente, per non intraprendere iniziative di mobilitazione in concomitanza con la prima della stagione lirica in programma per giovedi 12".

"La decisione - scrivono i sindacati - è stata assunta a fronte delle aperture e della disponibilità della Fondazione Teatro Regio a riprendere il confronto con le rappresentanze dei lavoratori. Sarà pertanto determinante l'esito del prossimo incontro dal quale sono attese risposte concrete rispetto ai temi che più toccano tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori: proseguimento della stabilizzazione dei precari storici, illustrazione e confronto sulla pianta organica/struttura organizzativa, interpretazione degli accordi sulle assunzioni dei lavoratori a termine e rinnovo del contratto aziendale."