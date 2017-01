Il debutto del nuovo consiglio provinciale

Si è insediato questa mattina il nuovo consiglio provinciale, composto da 12 consiglieri suddivisi in tre gruppi. Le elezioni per il rinnovo dell'assemblea si sono svolte lo scorso 21 dicembre.

Il gruppo più numeroso è quello del Partito democratico, composto da Gianpaolo Serpagli (il consigliere più votato), Paolo Bianchi, Andrea Massari, Gianpaolo Cantoni e Michela Canova.

La lista Insieme per il territorio vede invece fra le proprie fila Amilcare Bodria, Emanuela Grenti, Marco Vagnozzi e Filippo Allodi.

Infine, siedono in consiglio provinciale i tre eletti del gruppo Provincia nuova: Ubaldo Arduini, Matteo Agoletti e Roberto Bianchi.

L'assemblea è ancora presieduta da Filippo Fritelli, in carica già da un biennio, il cui mandato scadrà fra due anni, quando terminerà il mandato dei consiglieri che si sono riuniti questa mattina per la prima volta.

"Questo è un ente che, alla luce dell' esito referendario, resta vivo" commenta il presidente Fritelli a inizio seduta.

Durante la discussione, Roberto Bianchi di Provincia nuova ha presentato una mozione per chiedere l'annullamento della delibera provinciale di fine novembre favorevole all' aggregazione fra l'istituto scolastico "Solari" di Fidenza con l'istituto alberghiero "Magnaghi" di Salsomaggiore. "Quell' atto ha solo creato una grande confusione ", sostiene Bianchi. Contro la fusione dei due istituti è stato anche organizzato un presidio nella sala consiliare composto da una ventina di persone fra insegnanti, studenti e genitori.