Cinque notti dopo: il ritorno dei ladri da Camattini

Cambia il bottino, cambia il conteggio dei danni, ma le modalità sono identiche: due furti in cinque giorni al negozio di arredamenti d'interni Camattini in via Rastelli. I ladri sono entrati dopo aver sfondato una finestra con un piede di porco. Nel silenzio più totale: le fotocellule del sistema d'allarme erano state schermate con uno spray.

E da lì il "balletto" del bottino: un computer, un monitor, del peltro scambiato per argento e della bigiotteria. Hanno anche scassinato con un cacciavite la cassa, ma l'hanno trovata vuota: i proprietari non avevano lasciato nulla, memori del furto avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio.