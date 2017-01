Perseguita la moglie e la minaccia di morte: condannato a due anni (con pena sospesa)

Per oltre un anno ha perseguitato e insultato la moglie, che aveva deciso di porre fine al loro matrimonio, arrivando anche a minacciarla di morte e, in un caso, anche alzando le mani su di lei di fronte a uno dei loro due figli, spingendola e facendola cadere a terra. Per questi motivi un uomo di 36 anni di Parma è stato condannato dal giudice Zullo (pm Papotti) a due anni di reclusione e 15mila euro di risarcimento. La pena è stata sospesa.