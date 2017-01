Urta due auto in sosta ma si ferma solo dopo un incidente frontale

Erano circa le 18,15 quando una Peugeot 208 proveniente da via Ximenes, nell’immettersi in via Picasso, ha urtato due auto in sosta. Dopo l’urto la Peugeot 208, guidata da un 38enne, ha proseguito lungo via Picasso. Dopo l’intersezione con via De Chirico, ha urtato frontalmente una Mercedes Classe A guidata da una trentenne, che arrivava dall'opposto senso di marcia. Entrambi i conducenti sono stati trasportati dall'autoambulanza al pronto soccorso con ferite lievi. La polizia municipale ha effettuato i rilievi.