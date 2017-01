Avevano messo in piedi un'azienda familiare specializzata nel commercio. "Peccato" che la merce fosse cocaina. A scoprirlo i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Parma che hanno arrestato 6 persone di origine nigeriana. La banda smerciava cocaina nella zona della Crocetta, grazie a una rete di "cavalli" che in bicicletta portavano lo stupefacente a casa dei clienti. Sono state accertate oltre 1000 cessioni di droga e sequestrati oltre 100 grammi di coca. Al vertice della banda c'erano marito e moglie, che sfruttavano una rete di collaboratori provenienti dalla stessa città in Nigeria.