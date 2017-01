Dai nidi alle medie: iscrizioni a Parma aperte da lunedì

Il Comune annuncia alle famiglie che è possibile iscrivere i propri figli alle scuole, dai nidi alle ex medie.

Per quanto riguarda i nidi, i servizi sperimentali 0/6 e le scuole dell'infanzia, lunedì 16 gennaio si apriranno le iscrizioni relative all' anno scolastico 2017/2018. Le domande potranno essere presentate entro il 6 febbraio (entro le ore 24 per chi usa la modalità on-line).

Per il prossimo anno scolastico potranno frequentare i nidi e i servizi sperimentali 0/6 solo i bambini vaccinati o i cui genitori si impegnano a vaccinarli.

Ulteriori informazioni sono reperibili al Punto accoglienza del Duc al piano -1 o sul sito del Comune.

Per quanto riguarda le iscrizioni alle prime classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado, potranno essere presentate dalle 8 di lunedì 16 gennaio. Le iscrizioni si effettuano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.

La scadenza per le domande è il 6 febbraio alle ore 20. P.Dall.