Salvini: "Bello Figo vada a raccogliere le banane"

Nuova polemica e nuove offese per il rapper parmigiano, di origini ghanesi, Bello Figo al centro di attacchi ripetuti per i testi delle sue canzoni, tipo "Io non pago affitto...". In un'intervista alla Zanzara, il leader della Lega, Matteo Salvini lo attacca: "Lo manderei a raccogliere il cotone. E anche i pomodori, le arachidi e le banane". Salvini, sempre sul tema immigrati ha detto: "Bisogna salvare chiunque in mezzo al mare, ma poi riportarlo indietro. Bisogna scaricarli sulle spiagge, con una bella pacca sulla spalla, un sacchetto di noccioline e un gelato. Con gli immigrati che arrivano in Italia è in corso una sostituzione etnica vera e propria". Salvini, intervistato da Cruciani, attacca anche Il Volo. "Quando ho letto che loro e Bocelli hanno detto di "no" a Donald Trump ho provato una profonda tristezza. Sono tre sfigatelli. Comunque ognuno fa quello che vuole. La musica non ha colore politico, sarebbe stato bello avessero cantato a prescindere. Ma sono tre fessacchiotti, dai".