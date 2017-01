Vetroghiaccio, Pizzarotti: "Il sale è stato sparso ma non si è sciolto"

E' delle 9,30 circa il post su Facebook in cui il sindaco Federico Pizzarotti lancia la sua allerta: "Massima attenzione vetroghiaccio!"

"Il sale è stato gettato nella giornata di ieri e nella notte, ma le condizioni di acqua e vento forte non hanno permesso al sale di sciogliersi e hanno creato comunque uno strato di ghiaccio - scrive il primo cittadino-. Attenzione alle strade, moderate al massimo la velocità, alla tangenziale, soprattutto sui ponti, e nelle zone lapidee nelle strade del centro.

Utilizzate scarpe con un fondo adeguato per avere una buona aderenza con la strada ed evitate la bicicletta che ha una superficie a contatto con il suolo molto ridotta".

In realtà a quell'ora i centralini del 118, dei vigili del fuoco e della polizia municipale erano già in situazione "di delirio"- come ha ammesso qualcuno - per le richieste di aiuto: cadute, auto e camion nel fosso, strade bloccate per le "pattinate" (leggi).

"Una perturbazione - continua Pizzarotti - ha interessato la regione a partire dalle prime ore di oggi con precipitazioni diffuse.

Nelle prime ore l'afflusso di aria relativamente calda in quota e la contemporanea presenza di

uno strato freddo al suolo potrà determinare condizioni di pioggia che gela sulle zone di pianura e nelle valli della provincia di Parma, mentre oltre i 1200 metri di quota e localmente sulla pianura emiliana più occidentale sono previste deboli nevicate.

Nella seconda parte della giornata le precipitazioni, che si sposteranno verso levante esaurendosi ad ovest, tenderanno a divenire nevose fino a quote di pianura per l'afflusso di aria più fredda in quota. Saranno interessate molte zone della regione con accumuli compresi tra 5 e 15 cm; È prevista una intensificazione dei venti sul crinale appenninico a partire dalle prime ore di questa mattina con intensità di raffica fino a 110 km/h e valore medio del vento attorno a 80-90 Km/h. Durante la giornata di oggi i venti ruoteranno da nord-ovest e in serata rinforzeranno sulla costa, con raffiche fino a 80 km/h e vento medio di 60 Km/h."