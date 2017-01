Primarie Pd, il debutto dei 4 candidati. Il voto slitta al 5 marzo

Il momento della presentazione ufficiale è arrivato. Gentian Alimadhi, Dario Costi, Nicola Dall' Olio e Paolo Scarpa sono i quattro candidati alle primarie del centrosinistra che pochi minuti fa hanno deciso di presentare i loro programmi elettorali.

Enrico Mari, in qualità di presidente del comitato organizzatore, ha anticipato che le primarie si svolgeranno il 5 marzo e non più il 19 febbraio, come previsto in un primo momento. "I seggi saranno circa una quindicina per garantire una ampia partecipazione", assicura Mari.

Nicola Dall' Olio, il primo a prendere la parola, afferma: "Parma deve avere uno slancio europeo, non deve restare ai margini, per attrarre investimenti".

Gentian Alimadhi invece dichiara: "Io non voglio rappresentare solo i nuovi parmigiani, perché vorrei poter rappresentare tutta la comunità ". Attento al problema della sicurezza, non esclude l'attivazione "delle ronde, ma non quelle che ha in mente Salvini ".

Dario Costi pensa al sindaco come "al capitano di una squadra che corre insieme agli altri". Parlando del suo programma cita alcune parole chiave come "lavoro, fragilità, famiglie e povertà ".

Paolo Scarpa infine punta sui giovani "si potrebbe assegnare un assessorato a un giovane" e sulla ripresa demografica "avere un figlio a Parma non deve essere più un lusso".

P.Dall