Sant'Ilario: giorno da record per il Pronto soccorso: 506 persone

Sono state 506 le persone che nella giornata di Sant’Ilario si sono recate agli ambulatori urgenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per chiedere una visita medica, il 63% in più rispetto alla media del 2016 che è stata di 311 accessi al giorno. 416 considerando il Pronto Soccorso generale e l’ambulatorio ortopedico (escludendo quindi i PS pediatrico e ginecologico). E in quest’ultimo caso la percentuale di accessi fa registrare un + 70% rispetto sempre alla media giornaliera dell’anno scorso.

Di questi accessi il 66% è stato per causa traumatica (per la maggior parte: caduta accidentale, infortunio sul lavoro o in itinere e incidente stradale). Mentre tra le ore 8 e le 12 si è registrato il flusso più alto di pazienti (circa 40 all’ora). Sono stati ricoverati in Ortopedia 21 pazienti, tutti per frattura.

Le attese ci sono state, e in alcuni casi anche lunghe, ma i numeri sugli accessi fotografano il quadro di una situazione eccezionale, fronteggiata dalle misure di rinforzo messe in atto dalla Direzione Sanitaria. Tra queste l’incremento degli ambulatori di PS ortopedico con attivazione in contemporanea di 4 ambulatori di accettazione; l’incremento degli ambulatori internistici, l’aumento di 1 medico di PS, 3 ortopedici, 3 radiologi, 3 anestesisti, 9 infermieri, 3 tecnici di radiologia e 4 Ausiliari con l’apertura straordinaria di una terza postazione di refertazione radiologica al fine di garantire percorsi e diagnosi più veloci.

La direzione aziendale del Maggiore di Parma ringrazia i professionisti e i volontari tutti che, ancora una volta, hanno dimostrato competenza, preparazione e disponibilità nell’offrire assistenza ai pazienti a fronte della situazione d’emergenza che si è verificata.