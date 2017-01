Due milioni di euro per ristrutturare il ponte sul Taro

Due milioni di euro. È questa la cifra stanziata per la ristrutturazione e riqualificazione del ponte sul Taro, un'infrastruttura che ha circa 200 anni di storia e che è di fondamentale importanza per l'enorme mole di traffico che ogni giorno scorre lungo l'asse della via Emilia.

Entrando nel dettaglio dei costi, 1,5 milioni di euro arriveranno dal Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020, mentre i restanti 500 mila euro sono stati impegnati dai Comuni di Parma, Noceto e Fontevivo, i tre enti che devono prendersi cura del ponte.

Entro la fine del 2017 dovrebbe essere conclusa la progettazione esecutiva, mentre l'avvio dei lavori è atteso nel 2018, come è stato anticipato durante la conferenza di presentazione dell'intervento. Alla conferenza hanno preso parte Raffaele Donini, assessore regionale alla mobilità e alle infrastrutture, i sindaci di Parma, Federico Pizzarotti, Fontevivo, Tommaso Fiazza, e di Noceto, Fabio Fecci, oltre all'assessore all'Urbanistica e ai lavori pubblici, Michele Alinovi.

Il progetto prevede di riparare le lesioni sul rivestimento murario e l'impermeabilizzazione della pavimentazione. P. Dall.

Le dichiarazioni degli amministratori (dal comunicato stampa del Comune)

“Condividiamo oggi con Regione e Comuni coinvolti questo momento significativo legato al finanziamento delle opere di riqualificazione del Ponte sul Taro – ha precisato il sindaco Federico Pizzarotti – si tratta di un'infrastruttura strategica per il territorio non solo dal punto di vista viabilistico, ma anche storico e monumentale”.

L'assessore regionale Raffaele Donini ha ricordato l'impegno della Regione e dei consiglieri regionali che rappresentano il territorio di Parma per giungere all'importante finanziamento delle opere di riqualificazione del Ponte sul Taro ed ha ricordato come la Regione abbia previsto 19 milioni di investimenti su Parma e provincia: 12 milioni per l'allungamento della pista dell'aeroporto, 1 milione per il ponte sul Po, 3 milioni per la strada per Mezzani – via Burla, altri 2 milioni lo stralcio della viabilità su Fidenza.

“Siamo qui – ha spiegato il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, - grazie al lavoro di squadra portato avanti dai Comuni coinvolti per il raggiungimento di un obiettivo strategico per il territorio. Ringrazio la Regione per i finanziamenti che si affiancano all'impegno delle Amministrazioni locali per dare seguito alla riqualificazione del Ponte sul Taro”.

“E' una grande soddisfazione – ha precisato il sindaco di Fontevivo, Tommaso Fiazza, - essere qui oggi per parlare dei finanziamenti ricevuti, per cui ringrazio la Regione, e che ci permetteranno, concluse le prove sul ponte, di avere un progetto e dare avvio ai lavori”.

“Grazie all'impegno corale delle Amministrazioni coinvolte e della Regione – ha concluso l'assessore ai lavori pubblici, Michele Alinovi, - sarà possibile riqualificare il Ponte sul Taro. Il Comune di Parma, proprio per sottolineare l'importanza di questo tipo di intervento accanto ai fondi stanziati per il 2017, ha previsto 1 milione e mezzo di euro per i prossimi due anni”.